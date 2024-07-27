Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

İlçede 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk (64), Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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