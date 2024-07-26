Sakarya'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan minibüsün şoförü tutuklandı

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Yusuf Kerem Eroğlu (10) da yaralanmıştı.

Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç ile Zafer T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı minibüsün çarpıştığı kazada, hafif ticari araçtaki Meryem Eroğlu (38) ile kızı İrem Eroğlu olay yerinde, Mustafa Çatak (65) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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