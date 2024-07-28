Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına bilinçli müdahale konusunda eğitimler veriyor.

Ekipler, bölge müdürlüğündeki alanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Kentteki ormanlık alanlara yakın mahallelere de giden ekipler, vatandaşları yangınlarla mücadele konusunda bilinçlendiriyor. Verilen eğitimlerle, muhtemel orman yangınlarıyla bilinçli şekilde mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, AA muhabirine, hem kurumda hem de orman bölgelerindeki mahalleleri dolaşarak gönüllü vatandaşlara eğitim verdiklerini söyledi.