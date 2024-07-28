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        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor

        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına bilinçli müdahale konusunda eğitimler veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:18
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        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor
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        Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarına bilinçli müdahale konusunda eğitimler veriyor.

        Ekipler, bölge müdürlüğündeki alanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile gönüllülere teorik ve uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

        Kentteki ormanlık alanlara yakın mahallelere de giden ekipler, vatandaşları yangınlarla mücadele konusunda bilinçlendiriyor. Verilen eğitimlerle, muhtemel orman yangınlarıyla bilinçli şekilde mücadele edilmesi amaçlanıyor.

        Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbağ, AA muhabirine, hem kurumda hem de orman bölgelerindeki mahalleleri dolaşarak gönüllü vatandaşlara eğitim verdiklerini söyledi.

        Her hafta kurum alanında 70 gönüllüye eğitim verdiklerini aktaran Demirbağ, aynı zamanda orman işletme müdürlükleri ekiplerinin de bölgelerinde bu eğitimleri mahallelilere aktardıklarını belirtti.

        Geyve Doğantepe Mahallesi'nden eğitimlere katılan gönüllü Halit Doğan, bu tür eğitimlerin bilgi sağladığı için devam etmesi gerektiğini ifade etti.

        Gönüllü Azize Duman da çalışmanın kendilerini geliştirmeleri açısından verimli olduğuna değindi.

        Hakkı Erim de ormanların önemine dikkati çekerek, bu doğal varlıkların korunması noktasında gönüllü olduklarını dile getirdi.

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