Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Milli motosikletçi Toprak, "şampiyona rekoru" peşinde

        UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:15 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli motosikletçi Toprak, "şampiyona rekoru" peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        UĞUR SUBAŞI - Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 10 kez yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de gerçekleştirilecek sezonun 7. ayağında iki yarış daha kazanarak "sezonda üst üste en fazla birincilik elde eden sporcu" olmak istiyor.

        ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, şampiyonanın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak, sezonda üst üste 10 zafere ulaştı.

        Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini elde ederek Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

        Genel klasmanda 303 puanla lider durumundaku Red Bull sporcusu Toprak, üst üste iki yarış daha kazanarak şampiyonada yeni bir rekora imza atmayı hedefliyor.

        - "Odaklanmış durumdayım"

        Toprak Razgatlıoğlu, AA muhabirine, sezona iyi başlayamadıkların ancak sonra yakaladıkları ivmeyle birinciliklerin geldiğini söyledi.

        Avrupa'daki ilk yarışta aldığı birincilik sonrası şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu hissettiğini anlatan Toprak, BMW ile her çıktığı yarışı kazanmaya başladığını ifade etti.

        Avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istediğini ve hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan milli motosikletçi, puan farkını açtıklarına da dikkati çekti.

        Yarışı "açık ara" kazanmaya başladıklarını aktaran Toprak, "İki yarış kazanmam gerekiyor yeni bir rekor kırmak için. Şampiyonada rekor 11 birinciliği üst üste kazanma. Bu rekorları Jonathan Rea ile Alvaro Bautista yapmıştı. Kimse 12 yapmamıştı. Hedefimiz ilk önce 12 galibiyete ulaşmak." diye konuştu.

        Toprak, şu an çok iyi bir ivme yakaladıklarını, rekora ulaşmak için Portekiz'deki ilk ve ikinci yarışın çok önemli olduğunu kaydetti.

        Hedefine ulaştığında rahatlayacağını ve motivasyonun da artacağını dile getiren Toprak, "Şu an dünya şampiyonluğunu bile düşünmüyorum. Hedef koydum. Ondan sonra artık çok daha rahat olacağını düşünüyorum." dedi.

        Toprak, çalışmalara devam ettiğini belirterek, antrenmansız hiçbir yarışa katılmadığını vurguladı.

        Rekor kırdıktan sonra dünya şampiyonluğu hedefine tekrar yöneleceğini ifade eden Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Her şey iyi gidiyor. İnşallah bozulmaz ve iyi sonuçlarla da sonlandırırız. Yeni hedefe yelken açtık. İnşallah hayalini kurduğumuz hedefe ve şampiyonluğa ulaşırız. BMW ile dünya şampiyonu olmak bizim için bambaşka olacak. Özellikle BMW tarafından bakıldığında orada bir efsane olacağız. Büyük ümitlerle yola çıktık. Diğer markalar artık BMW'yi takip etmeye başladı. Yarışlarıma ve hedefime odaklanmış durumdayım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı

        Benzer Haberler

        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor
        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı...
        Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldı...
        Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldı...
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
        Sakarya, Kocaeli ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı
        Sakarya, Kocaeli ve Düzce sahillerinde denize girmek yasaklandı