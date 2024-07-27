Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un cenazesi defnedildi
Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, son yolculuğuna uğurlandı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınan Soğuk'un cenazesi, Ferizli ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.
Cenaze, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Kocaali ilçesi Koğutpelit Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk (64), dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.
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