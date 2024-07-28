Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da geleceğin "şampiyon pedalları" Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yetiştiriliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde geleceğin şampiyon sporcularına eğitim veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da geleceğin "şampiyon pedalları" Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yetiştiriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde geleceğin şampiyon sporcularına eğitim veriyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirde bisiklet farkındalığının artırılmasına yönelik yürütülen sosyal projelerin yanında geleceğin bisikletçileri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan altyapı takımında yetiştiriliyor.

        Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uzman kadrolardan profesyonel eğitim alan 8-17 yaş grubundaki 39'u lisanslı 82 sporcu, 12, 15 ve 17 yaş altı kategorilerinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kenti temsil etmek için geleceğe hazırlanıyor.

        Sporcular, her gün birbirinden zorlu antrenmanlara çıkıyor.

        Açıklamada, "'Bisiklet şehri' Sakarya'da çocuk ve gençlerimizi erken yaşta bisiklet sporuyla tanıştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada şehrimize önemli başarılar kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı'na yeni sporcular kazandırmak istiyoruz. Bu spora tutkularını artırıp onları zihinsel ve fiziksel olarak geleceğe hazırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var

        Benzer Haberler

        Milli motosikletçi Toprak, "şampiyona rekoru" peşinde
        Milli motosikletçi Toprak, "şampiyona rekoru" peşinde
        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor
        Sakarya'da gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi veriliyor
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
        Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi (2)
        Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'...
        Sakarya'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı...
        Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldı...
        Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk uğradığı silahlı saldı...