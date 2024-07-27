Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Soğuk'un öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı yakalandı

Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk (64), dün, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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