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        Sakarya'da tırın ışıkta duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 14:08 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:08
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        Sakarya'da tırın ışıkta duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde, tırın, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu aynı aileden biri çocuk 5 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden M.D. idaresindeki 47 AE 891 plakalı tır, Bekirpaşa Mahallesi mevkisinde, kırmızı ışıkta duran yabancı uyruklu H.H. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü H.H. ile aynı aileden M.H, İ.H, R.E.H. ve çocuk Ş.H. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bu arada çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluştu.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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