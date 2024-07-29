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        "Pamukova kavunu" tezgahlarda satışa çıktı

        Sakarya'nın coğrafi işaretli "Pamukova kavunu", tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:48
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        "Pamukova kavunu" tezgahlarda satışa çıktı
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        Sakarya'nın coğrafi işaretli "Pamukova kavunu", tezgahlardaki yerini aldı.

        Rengi, kokusu ve tadıyla bölgede ünlenen kavun, tezgahlarda kilosu 20 liradan satılmaya başlandı.

        Üretici Burhan Sarıbaş, Pamukova kavununda üretimin bu yıl geçen yıllara göre biraz daha arttığına dikkati çekti.

        Yüzde 100 yerli olduğu için tohum maliyetlerinin çok fazla olmadığını anlatan Sarıbaş, şunları kaydetti:

        "Fazla maliyetli değil ama çok iyi bakmak gerekiyor. İlçemizin adıyla ünlenen tadı, rengi ve kokusuyla bir zamanların efsanesi Pamukova kavununu tekrar tüm dünyaya tanıtmalıyız. Yetkililer de coğrafi işareti olan kavunumuzun yetiştirilmesi için üreticilere gerekli desteği verip tanıtıma katkı vermesi gerekir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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