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        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:03 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:04
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        Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.

        İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

        İdmanda yeni transfer Mustafa Pektemek de yer aldı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.

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