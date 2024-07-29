Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık çalıştı.
İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
İdmanda yeni transfer Mustafa Pektemek de yer aldı.
Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.
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