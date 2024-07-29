Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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