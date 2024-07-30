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        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 10 araçtan 7'si dünya yollarında

        ONUR ORHAN - Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 135 bin 443 aracın yüzde 71,9'una denk gelen 97 bin 459'u yurt dışına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:02
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        Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 10 araçtan 7'si dünya yollarında
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        ONUR ORHAN - Sakarya'da yılın ilk yarısında üretilen 135 bin 443 aracın yüzde 71,9'una denk gelen 97 bin 459'u yurt dışına gönderildi.

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7'nci sırada bulunan Sakarya, ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı yüzde 88 ile otomotiv alanında yaptı.

        Yılın ilk yarısında 2 milyar 628 milyon 693 bin dolar otomotiv ihracatına imza atan Sakarya, bu alanda ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

        Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 733 bin 559 taşıtın 501 bin 859'u yurt dışına satıldı.

        Türkiye'nin önemli otomotiv üreticilerinden Sakarya ise ürettiği 135 bin 443 aracın yüzde 71,9'una denk gelen 97 bin 459'unu ihraç etti. Buna göre Sakarya, ürettiği 10 araçtan 7'sini yurt dışına gönderdi.

        Söz konusu dönemde Türkiye'nin taşıt üretiminin yüzde 18,5'ini gerçekleştiren kent, ihracat pastasındaki yüzde 19,4'lük payıyla ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdü.

        - Günde 744 araç banttan indirildi

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin faaliyet gösterdiği Sakarya'da ilk altı ayda, 107 bin 873 otomobil, 1125 midibüs, 867 otobüs, 576 küçük kamyon, 82 kamyonet, 24 bin 920 traktör olmak üzere toplam 135 bin 443 araç üretildi. Böylece kentte, günde 744 araç banttan indirildi.

        Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü sırada yer aldı.

        Arifiye ilçesindeki fabrikasında yılın ilk yarısında 107 bin 873 binek tipinde Corolla, C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modelleri üreten Toyota, bu taşıtların yüzde 81,6'sına denk gelen 88 bin 122'sini ihraç etti.

        Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, bu dönemde otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyon olmak üzere toplam 2 bin 650 araç üretti, 1152 aracı yurt dışına sattı.

        Aynı dönemde 24 bin 920 traktör üreten TürkTraktör ise bu araçların 8 bin 185'ini ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

        Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün ocak-haziran döneminde Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        Firma Üretim İhracat
        Toyota 107.873 88.122
        TürkTraktör 24.920 8.185
        Otokar 2.650 1.152
        Toplam 135.443 97.459

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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