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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:02
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        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
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        Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 20-26 Temmuz tarihlerinde operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda, 54 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 kilogram açık tütün, 268 kök kenevir, 844 gram kubar esrar, 131 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza, 7 elektronik sigara ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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