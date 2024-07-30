Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 54 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı), 60 kilogram açık tütün, 268 kök kenevir, 844 gram kubar esrar, 131 gram sentetik uyuşturucu, 17 sentetik ecza, 7 elektronik sigara ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Sakarya'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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