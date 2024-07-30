Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 282 şüpheliden 44'ü tutuklandı

Sakarya'da bir haftada çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 282 şüpheliden 44'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Temmuz'da icra edilen asayiş uygulamalarında 78 bin 380 kişinin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde 35'i uyuşturucu, 15'i dolandırıcılık, 8'i hırsızlık, 1'i adam öldürme, 223'ü diğer suçlardan olmak üzere aranan 282 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklandı.