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        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 282 şüpheliden 44'ü tutuklandı

        Sakarya'da bir haftada çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 282 şüpheliden 44'ü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.07.2024 - 12:43
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        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 282 şüpheliden 44'ü tutuklandı
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        Sakarya'da bir haftada çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 282 şüpheliden 44'ü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Temmuz'da icra edilen asayiş uygulamalarında 78 bin 380 kişinin sorgusu yapıldı.

        Denetimlerde 35'i uyuşturucu, 15'i dolandırıcılık, 8'i hırsızlık, 1'i adam öldürme, 223'ü diğer suçlardan olmak üzere aranan 282 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 44'ü tutuklandı.

        Öte yandan, istihbari çalışmalar sonucunda 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği ve 98 fişek ele geçirildi.

        Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise 102 bin 259 araç sorgulandı. Denetimler sonucunda hız ihlalinden 968, muayenesiz araç kullanmaktan 106, emniyet kemeri kullanmamaktan 49, sigortasız araç kullanmaktan 38, kırmızı ışık ihlalinden 36, alkollü araç kullanmaktan 10, diğer suçlardan 203 olmak üzere toplamda 1410 sürücüye işlem uygulandı, 152 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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