Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

Dokurcun Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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