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        Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:29
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        Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dokurcun Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu geniş alana yayılmadan söndürüldü.

        Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

        Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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