Sakarya'dan 19 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasına girdi

Sakarya'da faaliyet gösteren 19 firma, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023" listesinde yer aldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, listede SATSO adıyla kayıtlı 6 firma, şube olarak SATSO üyesi olan 12 firma ile Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı 1 firma yer aldı.

Kentten 4 firma 2022 araştırmasıyla kıyaslandığında listeye ilk kez girme, 10 firma da sıralamasını yükseltme başarısı gösterdi, diğer 5 firma ise sıralamada geriledi.