Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Taraklı'da ehliyet ve plaka denetiminde sürücülere 99 bin lira ceza kesildi

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet ve plaka denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere 99 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:01 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taraklı'da ehliyet ve plaka denetiminde sürücülere 99 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet ve plaka denetiminde kuralları ihlal eden sürücülere 99 bin lira ceza verildi.

        Taraklı Emniyet Amirliği ekipleri, dün saat 21.00 ila 24.00 arası ilçe genelinde şok uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada 96 kişi ile 51 araçta yapılan sorgulamada 6 ehliyetsiz sürücüye, sigortasız araçlara, plakası olmayan motosiklet sürücülerine toplam 99 bin lira idari para cezası uygulandı, 5 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

        Polis ekipleri, kask takan ve evrakları tam olan sürücülere de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        Lübnan'da gerilim hat safhada
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Polis memuru, annesi ve 2 kişiyi öldürdü!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Eski Ferizli Belediye Başkanının ölümünde şüphelilerden biri 'tetikçi' oldu...
        Eski Ferizli Belediye Başkanının ölümünde şüphelilerden biri 'tetikçi' oldu...
        Sakarya'dan 19 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Sakarya'dan 19 firma, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasın...
        Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen cankurtarana jet ski çarptı
        Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen cankurtarana jet ski çarptı
        Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
        Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 282 şüpheliden 44'ü tutuklandı
        Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 282 şüpheliden 44'ü tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı