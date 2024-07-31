Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 16 ilçede denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Serdivan ile Sapanca'daki kafe, restoran ile lokantalara yönelik tarife ve fiyat listeleri konusunda denetim gerçekleştirdi.

İşletmelerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol eden zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında işlem yaptı.

16 ilçede eş zamanlı denetime çıkan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve tüketim güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

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