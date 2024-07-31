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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 16 ilçede denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:23 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:23
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 16 ilçede denetimlerini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Serdivan ile Sapanca'daki kafe, restoran ile lokantalara yönelik tarife ve fiyat listeleri konusunda denetim gerçekleştirdi.

        İşletmelerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını kontrol eden zabıta ekipleri, fahiş fiyat uygulayan işletmeler hakkında işlem yaptı.

        16 ilçede eş zamanlı denetime çıkan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı, huzuru ve tüketim güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

        - Özel bireylere film gösterimi

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, özel bireyler için animasyon film gösterimi düzenlendi.

        Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan özel bireyler, hayal gücünün sınır tanımadığını anlatan film gösterimiyle keyifli anlar yaşadı.

        Etkinlik sonunda fotoğraf çekilen katılımcılar, yetkililere teşekkür etti.

        -Büyükşehir Belediyesinden yaz festivali

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yaz festivali düzenlenecek.

        Millet Bahçesi'nde organize edilecek festivalde, hemşehri buluşmaları, konserler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, gölge oyunları ile film ve animasyon gösterileri yer alacak.

        İlk kez hemşehri buluşmalarına ev sahipliği yapacak festivalde, Rumeli-Balkan, Kafkas, Anadolu, Karadeniz ve yerel kültür buluşmaları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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