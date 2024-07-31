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        Sakarya'da fındık bahçesine devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesine devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:35 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:38
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        Sakarya'da fındık bahçesine devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde fındık bahçesine devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Mesudiye Mahallesi Şifa Sokak'ta Atilla N. idaresindeki 34 AND 029 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Sakarya Arama ve Kurtarma Yangın Timi (SAKTİM) sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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