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        Serdivan'daki parkta trafik kurallarını öğrenen çocuklar, atölyelerde eğlenceli vakit geçiriyor

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yenilenen trafik parkta kuralları öğrenen çocuklar, sanat, arkeoloji ve botanik atölyelerinde çalışma yaparak farklı deneyim kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:57
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        Serdivan'daki parkta trafik kurallarını öğrenen çocuklar, atölyelerde eğlenceli vakit geçiriyor
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yenilenen trafik parkta kuralları öğrenen çocuklar, sanat, arkeoloji ve botanik atölyelerinde çalışma yaparak farklı deneyim kazanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen yüzüyle hizmet veren parkta bulunan trafik işaretleri, yol çizgileri ve oyun grupları sayesinde çocuklar, gerçek ortamda sürüş deneyimi yaşayarak kuralları öğreniyor.

        Serdivan Trafik Park'ta çocuklar için özel olarak tasarlanan atölyeler de büyük ilgi görüyor. Sanat atölyesindeki etkinliklerle yaratıcılıkları desteklenen çocuklar, botanik atölyesinde doğayla iç içe olma fırsatı buluyor.

        Özellikle arkeoloji atölyesi çocukların büyük ilgisini çekiyor. Çocuklar, burada temsili kazı yaparak arkeolojik buluntular hakkında bilgi sahibi oluyor, buluntuların nasıl temizlendiğini ve sergilendiğini öğreniyor.

        Çocuklar, çeşitli etkinliklerle sosyal becerilerini geliştirirken, aynı zamanda farklı alanlarda bilgi ediniyor.

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