Serdivan'daki parkta trafik kurallarını öğrenen çocuklar, atölyelerde eğlenceli vakit geçiriyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yenilenen trafik parkta kuralları öğrenen çocuklar, sanat, arkeoloji ve botanik atölyelerinde çalışma yaparak farklı deneyim kazanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yenilenen yüzüyle hizmet veren parkta bulunan trafik işaretleri, yol çizgileri ve oyun grupları sayesinde çocuklar, gerçek ortamda sürüş deneyimi yaşayarak kuralları öğreniyor.

Serdivan Trafik Park'ta çocuklar için özel olarak tasarlanan atölyeler de büyük ilgi görüyor. Sanat atölyesindeki etkinliklerle yaratıcılıkları desteklenen çocuklar, botanik atölyesinde doğayla iç içe olma fırsatı buluyor.