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        Sakarya'da devrilerek yanan atık kağıt yüklü tırın sürücüsü hafif yaralandı

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde atık kağıt yüklü tırın devrilerek alev alması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:33 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:33
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        Sakarya'da devrilerek yanan atık kağıt yüklü tırın sürücüsü hafif yaralandı
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde atık kağıt yüklü tırın devrilerek alev alması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

        D-650 kara yolunun Bilecik-Sakarya istikametinde seyreden Mehmet G. idaresindeki 26 LE 545 plakalı atık kağıt yüklü tır, Yeni Sanayi bölgesinde bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen tır, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptıktan sonra devrilerek yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi, bölgede ulaşım bir süre aksadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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