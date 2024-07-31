Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta tepki

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı, saldırıyı kınayan basın açıklamaları yapıldı.

Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ile Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Cami'de buluştu.

Ellerinde dövizler ve Heniyye'nin fotoğrafının bulunduğu pankartları taşıyan grup adına açıklama yapan Murabıt Eğitim Vakfı Sakarya Şubesi Başkanı Gazanfer Üvez, kıyam önderi bir şahsiyeti kaybettiklerini söyledi.

Üvez, Amerika ve siyonist İsrail’in, 7 Ekim Aksa Tufanı ile yaşadıkları şokun, maruz kaldıkları zilletin acısını sadece Gazze’nin masum insanlarını katlederek değil, aynı zamanda direnişin liderlerini hedef alarak çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. İslam ümmetinin zor günlerden geçtiğine değinen Üvez, "Siyonistler yanlarına Amerika ve Avrupa’yı alarak bütün güçleriyle Gazze'de yaklaşık 10 aydır savaşıyorlar. Peki sonuç nedir? Hala direniş devam ediyor, hiçbir direniş liderini yakalayamadılar, 4 kişi hariç hiçbir esire ulaşamadılar. Kısacası zilleti yaşıyorlar." diye konuştu.

Üvez, Allah’ın izniyle bu savaşı İslam ümmetinin kazanacağını, bu noktada direnişin her yönüyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bu açıklamayla siyonistlere, emperyalistlere ve onların maşalarına seslendiklerini dile getiren Üvez, "Bundan böyle size rahat uyku uyutmayacağız. Direniş, cephede siyonist ve emperyalist katillere gereken cevabı verirken, biz de tüm sivil alanlarda onların maşalarını, işbirlikçilerini, istihbaratçılarını rahatsız edeceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Açıklamaya, kuruluş ve platform üyelerinin yanı sıra AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve vatandaşlar da katıldı. - Kocaeli Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar, İzmit ilçesindeki Fevziye Camisi'nde toplandı. AK Parti Kocaeli milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve Sami Çakır ile Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ahmet Emre Aydın'ın da katıldığı programda basın açıklaması yapıldı.

Platformun dönem sözcüsü Muhammet Hanefi Akbulut, "Bugün asil bir lider, korkusuz mücahit, inanmış bir mümin olan İsmail Heniyye şehit oldu. Heniyye, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillistin'deki binlerce mücahitten biridir." dedi. Akbulut, bu insanların mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderler olduğunu ifade etti. Tüm Filistin halkına başsağlığı dileyen Akbulut, şu ifadeleri kullandı: "40 bin masum, mazlum şehidin kanı, 100 bin gazinin acısı dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun. Kundaklara dolan kanların, torbalarda taşınan cesetlerin, paramparça edilmiş bedenlerin, dökülen masum kanlarının hesabı sorulmayacaksa tüm insanlığa veyl olsun. Katil İsrail’in alçakça saldırılılarına, korkakça suikastlarına, hadsiz tehditlerine arka çıkan, bölgemizi kan gölüne çevirmeye ahdetmiş 'Arz-ı mevud' zırvalıklarına para saçan, lobilerine yardım yataklık eden, meclisinden Gazze kasabı aşağılık katil Netanyahu’yu alkışlayan katil ABD, Orta Doğu’dan defolup gitmedikçe, ne Orta Doğu ne ülkemiz ne de dünya güvende olacak."