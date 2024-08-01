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        Sakarya'da vatandaşlara aşure ikramı

        CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:33 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:34
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        Sakarya'da vatandaşlara aşure ikramı
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        CHP Sakarya İl Kadın Kolları Başkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

        Atatürk Parkı önünde düzenlenen etkinliğe katılan CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu, kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

        Çeroğlu, muharrem ayının bereketini ve paylaşmanın güzelliğini simgeleyen aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

        Etkinlikte ilçe kadın kolları başkanları ile partililer de yer aldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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