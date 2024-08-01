Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor

Erdik, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik, gazetecilere, panel projesinin yaklaşık 40 gün önce aktifleştirildiğini belirterek, "475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır. Yıllık ortalama yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.