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        Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor

        Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının tamamı, otoparka kurulan güneş panellerinden sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:05
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        Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanıyor
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        Sakarya'daki Karasu Devlet Hastanesinin elektrik ihtiyacının tamamı, otoparka kurulan güneş panellerinden sağlanıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında, Dünya Bankasının finans desteğiyle Karasu Devlet Hastanesinin bahçesindeki otoparkın üzeri güneş panelleriyle donatıldı.

        Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik, gazetecilere, panel projesinin yaklaşık 40 gün önce aktifleştirildiğini belirterek, "475 bin kilovat üretim yapılmış ve 200 bin kilovat tüketim yapıldığı anlaşılmıştır. Yıllık ortalama yüzde 40 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

        Erdik, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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