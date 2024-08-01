Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'da 15-24 yaş arası erkeklere yönelik düzenlenecek gençlik kampına başvurular 9 Ağustos'ta sona erecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Ormanı Tabiat Parkı'ndaki bungalov ve çadırlarda yapılacak gençlik kampında voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvası, sabah sporu, doğa yürüyüşü, dinletiler ve kamp ateşi gibi çeşitli aktiviteler sunulacak.

Gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacak kamp aktivitesi, 10-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Başvuruların sona erdiği kadınlar kampı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Erkekler kampına başvurular ise 9 Ağustos'a kadar "sakarya.bel.tr" adresinden yapılabilecek.

Açıklamada, "Farklı yaş gruplarını misafir edeceğimiz İl Ormanı Gençlik Kampı'mıza katılım tamamen ücretsizdir. Yepyeni bir kamp konseptiyle gençlerin eğlenceye doyacağı gençlik kampımıza son başvuru tarihi 9 Ağustos Cuma günüdür. Tüm gençlerimizi İl Ormanı'nda birbirinden renkli etkinliklerimizde buluşmaya davet ediyoruz." denildi. - Akçay'a giden grup yolu asfaltlanarak yenilendi Kentin önemli turizm bölgelerinden Akçay Mahallesi'ndeki 3 kilometrelik grup yolu, 6 bin ton asfalt kullanılarak yeni yüzüne kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşlara kaliteli, modern ve hızlı ulaşım imkanı sunulması için 16 ilçede çalışma yürütülüyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, asfalt sezonu açıldığı günden bu yana daha güçlü ulaşım ağını inşa etmek için 7 gün 24 saat gayretle çalışıyor. Merkezdeki kritik güzergahların yenilenmesinin ardından kırsal bölgelere de ağırlık veren YOLBAK ekipleri, son olarak Sapanca Akçay Mahallesi'nde yoğun mesai harcadı.