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        Sakarya'da özel gereksinimli genç temsili askerlikle hayalini gerçekleştirdi

        Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki engelli Süleyman Canik, temsili askerlik uygulaması sayesinde bir günlüğüne de olsa vatani görevini yerine getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:33 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:33
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        Sakarya'da özel gereksinimli genç temsili askerlikle hayalini gerçekleştirdi
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        Sakarya'da yaşayan 14 yaşındaki engelli Süleyman Canik, temsili askerlik uygulaması sayesinde bir günlüğüne de olsa vatani görevini yerine getirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, silahaltına alınmaları mümkün olmayan özel gereksinimli vatandaşların bu hak ve ödevlerini sembolik olarak yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla "Temsili Askerlik" uygulaması yapıldı.

        Bu kapsamda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli 53 personel tarafından özel gereksinimli Canik’e tören düzenlendi.

        Personelle yemin eden Canik, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Jandarma aracıyla denetime çıkan Canik, telsizden anons geçti.

        Açıklamada, "Yıllardır hayalini kurduğu askerlik görevini yerine getiren 14 yaşındaki Süleyman Canik, kendisini sınırlayan hiçbir engeli tanımadan vatanı ve namusu için askerlik vazifesini yerine getirirken, bunun haklı gururunu ve heyecanını ailesi ve personelimizle paylaştı. Tören sonunda yemin eden asker adayımıza terhis belgesi verildi. Özel gereksinimli vatandaşımıza Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk ordusunun şerefli bir neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Onların içindeki vatan sevgisi ile dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Canik’in ailesi, Süleyman’ın yıllardır toplu temsili askerlik törenlerini televizyondan izlediğini ve hayalini kurduğunu belirterek, çocuklarını üniforma içerisinde görmekten büyük gurur duyduklarını, duygularına hakim olmadıklarını dile getirdi.

        Aile, kendilerine bu gururu yaşattığı için İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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