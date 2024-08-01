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        Sakarya'da arıtılacak evsel atık sular tarımsal sulama ve yangın söndürmede kullanılacak

        Sakarya'da kuraklık riskine karşı evsel atık suların arıtılarak tarımsal sulama ve yangın söndürme çalışmalarında kullanılmasına yönelik proje hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:07
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        Sakarya'da arıtılacak evsel atık sular tarımsal sulama ve yangın söndürmede kullanılacak
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        Sakarya'da kuraklık riskine karşı evsel atık suların arıtılarak tarımsal sulama ve yangın söndürme çalışmalarında kullanılmasına yönelik proje hazırlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içme suyu kaynaklarının bahçe, tarımsal sulama ve yangına müdahale gibi işlerde kullanılmasının önüne geçmek için hayata geçirilecek proje sayesinde kentte özellikle yaz sezonunda oluşabilecek su sorunları engellenecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, küresel alanda etkisini gösteren kuraklık ve su stresi riskine karşı hazırlanan projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

        Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) toplanan evsel atık sular, Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak tarımsal sulama ve yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak. İlk hedef doğrultusunda kentte tarımsal ya da toplumsal alanda 30 milyon metrekare sulanmış olacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayına sunulacak projeyle ciddi oranda su tasarrufu sağlanırken, milli gelire yıllık yaklaşık 200 milyon lira katkı sunulması planlanıyor. Bakanlıktan gelecek onay sonrası saha çalışmalarına başlanacak projeyle kentin su geleceğinin garanti altına alınması hedefleniyor.

        - Azot ve fosfor içeriğiyle de tarımsal alanda verimliliği artıracak

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, projenin milli gelire katkısının ortalama 200 milyon lira olacağını anlattı.

        Projenin birinci etabında yıllık 5 milyon metreküp arıtılmış suyla Serdivan Aralık, Kazımpaşa, Kuruçeşme, Yazlık ve Adapazarı Evrenköy mahallelerinin tarım arazilerini kapsayan Gökçeören ovasında 15 milyon metrekare alanın sulama ihtiyacının karşılanacağın belirten Alemdar, tarımsal faaliyetlerde kullanılacak geri dönüştürülen suların, tarım alanında gübre olarak nitelendirilen azot ve fosfor içeriğinden dolayı verimliliğin artmasını da sağlayacağını kaydetti.

        Alemdar, Karaman, Camili ve Korucuk mahallelerinde yer alan yeşil alan ve parkların rekreasyon sulaması ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kullanacağı yangın suyu ihtiyaçlarının da arıtılmış sularla karşılanacağını bildirdi.

        Projenin Adapazarı ve Söğütlü ilçelerine hizmet edecek ikinci etabına yönelik detayları da paylaşan Alemdar, "Su tasarrufu ve geri dönüştürülmüş su kullanımı konusunda Türkiye'de öncü olacağız. Çalışmanın ikinci etabında Adapazarı İkizce Osmaniye, İkizce Müslim, Acıelmalık, Çaltıcak mahalleleri ile Söğütlü ilçesi Akçakamış mahallerinde tarım arazilerinin yer aldığı 15 milyon metrekare alanın daha sulanması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

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