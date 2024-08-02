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        Taraklı'dan kısa kısa

        Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık ve Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:00
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        Taraklı'dan kısa kısa
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        Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık ve Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti.

        Serttaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin bölgeler arası dayanışmayı artıracağına inandığını belirtti.

        -Taraklı İtfaiye Grup Amirliği'nde denetim

        Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taraklı İtfaiye Grup Amirliği'nde yıllık denetim gerçekleştirdi.

        Serttaş, denetimin ardından itfaiye personeline teşekkür ederek, zorlu görevlerinde başarılar diledi.

        İtfaiyecilerin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Serttaş, "Sizlerin fedakarca çalışmaları sayesinde, toplumumuz daha güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

        -Mahalle ziyaretleri sürüyor

        Kaymakam Burak Serttaş ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

        İçdedeler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Pilavcı ve Serttaş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

        Pilavcı, mahallede yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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