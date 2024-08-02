Taraklı'dan kısa kısa

Pilavcı, mahallede yapımı devam eden çok amaçlı salon inşaatını kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

İçdedeler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Pilavcı ve Serttaş, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kaymakam Burak Serttaş ve Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

İtfaiyecilerin, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığını belirten Serttaş, "Sizlerin fedakarca çalışmaları sayesinde, toplumumuz daha güvenli bir ortamda yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık ve Cumayeri Kaymakamı Taha Furkan Sönmezel, Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş'ı makamında ziyaret etti.

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