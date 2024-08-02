Sakarya ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya, Karabük, Bolu, Bartın, Kocaeli, Zonguldak ve Düzce'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Cami'nde cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık ve katılımcılar tarafından Heniyye, Filistin'de hayatını kaybedenler ve şehitler için dua edildi.

Burada kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Heniyye için Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Gönül Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Karabük Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde de cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Cumanın ardından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu'da İzzet Baysal Caddesi'ndeki Kadı Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza, Vali Erkan Kılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İsmail Heniyye için Bartın'da tüm camilerin yanı sıra Şadırvan Camii’nde de cuma vakti sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği namazın ardından dualar edildi. Zonguldak'ta Mithatpaşa Mahallesi Yeni Camisi'nde Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua yapıldı.