Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, plan ve program dahilinde ilçenin her noktasında asfaltlama, yama, kaldırım düzenleme ve bordür yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Arabacıalanı Mahallesi'nde 604 ve 557'nci sokaklarda asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, toplamda 700 metrelik alanı sıcak asfaltla buluşturdu.

İstiklal, Köprübaşı, Vatan ve Bahçelievler mahallelerinde de asfalt yama, tamir ve bakım çalışmaları devam ediyor.

İlçenin genel görünümünü güzelleştirmenin yanı sıra yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Osman Çelik'e teşekkür etti. - Ferizli OSB girişindeki kavşağa trafik ışıkları konuldu Adapazarı-Karasu yolunda bulunan Ferizli OSB girişindeki kavşağa, ölümlü kazaların önüne geçilmesi amacıyla trafik ışıkları yerleştirildi. Bölgede inceleme yapan Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, AA muhabirine, Ferizli OSB'de her geçen gün fabrikaların yükseldiğine, bu nedenle araç sayısının çoğalmasıyla yolda hareketliliğin arttığına dikkati çekti.