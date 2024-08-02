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        Sapanca'da her hafta pazar günü antika pazarı kurulacak

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 Ağustos itibarıyla her hafta pazar günü antika pazarı açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:00
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        Sapanca'da her hafta pazar günü antika pazarı kurulacak
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 4 Ağustos itibarıyla her hafta pazar günü antika pazarı açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kapalı Pazar Yeri'nde kurulacak Sapanca Antika Pazarı, kapılarını ziyaretçilere ilk defa bu hafta açıyor.

        Pazarda antika eşyaların yanı sıra nostaljik objeler, el yapımı ürünler ve çok daha fazlası sergilenecek.

        Hem koleksiyoncular hem de antikaya ilgi duyanlar için kaçırılmayacak fırsat sunan pazar, her hafta pazar günleri düzenli olarak kurulacak.

        Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, "Antika tutkunlarını bir araya getirecek bu özel pazar, halkımızın sadece alışveriş değil, aynı zamanda keyifli bir hafta sonu geçirmelerini sağlayacak. Aileler için de farklı gün aktivitesi imkanı sunacak olan Sapanca Antika Pazarı'na tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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