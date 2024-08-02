Sakarya'da geçen ay 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi

Sakarya'da temmuz ayında yapılan jandarma denetimlerinde 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince geçen ay 101 bin 301 sürücü ve araç kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi. Uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 57 sürücünün ise belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Artan denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen temmuz ayında jandarma sorumluluk sahasında bir ölümlü, 65 yaralamalı ve 71 maddi hasarlı olmak üzere 137 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 113 kişi yaralandı.

Kazaların aşırı hız, arkadan çarpma, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit ihlali ve alkollü şekilde araç kullanmadan kaynaklı sürücü kusurlarından dolayı yaşandığı belirtildi. Öte yandan bu yılın ilk 7 ayında 786 bin 283 sürücü ve aracın kontrolü yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 428 sürücü ve araca idari para cezası uygulanırken, trafik güvenliği açısından trafiğe çıkmasında sakınca bulunan 4 bin 467 araç ile 1140 sürücü trafikten men edildi, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen 341 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu.