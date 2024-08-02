Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:58 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor, sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sezon çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

        Sakaryaspor, yarın yapacağı idmanla üçüncü etap hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da geçen ay 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi
        Sakarya'da geçen ay 185 sürücü ile 622 araç trafikten men edildi
        Sapanca'da her hafta pazar günü antika pazarı kurulacak
        Sapanca'da her hafta pazar günü antika pazarı kurulacak
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Sakarya ve çevre illerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Taraklı'dan kısa kısa
        Taraklı'dan kısa kısa
        Sakarya'da arıtılacak evsel atık sular tarımsal sulama ve yangın söndürmede...
        Sakarya'da arıtılacak evsel atık sular tarımsal sulama ve yangın söndürmede...