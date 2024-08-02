Sakaryaspor, sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Suat Kaya yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve pas çalışması da yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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