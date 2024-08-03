Sakarya'da aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında husumet bulunan aile fertleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında husumet bulunan aile fertleri arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Hamitli Mahallesi'nde aralarında 6 yıldır hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığı konusunda husumet bulunan aile fertleri, barışmak amacıyla dün bir araya geldi.
Bu sırada çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada H.A. (37), S.A. (45), A.A. (43), A.A. (40), M.A. (33), R.A. (27) ve E.A. (40) adlı kadın yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan M.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.A. ve E.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kavgaya ilişkin 10 zanlıyı gözaltına aldı.
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