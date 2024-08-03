Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıyor

İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında yer alan Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin turizme kazandırılması amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi işbirliğiyle başlatılan "Maden Deresi Eko Turizm" projesinde sona gelindi.

Yaklaşık 120 yıl önce bölgede kurulan Osmanlı Madenleri Anonim Şirketince çıkarılan madenlerin taşınması için rayların döşendiği bölge, nehrin zamanla doğal güzelliğe bürünmesiyle piknik alanı olarak kullanılmaya başlandı.

Doğaseverlerin eski dar maden tünellerinden geçerek 45 dakikalık yürümeyle ulaştığı şelalenin yer aldığı bölgenin turizme kazandırılması için hazırlanan proje kapsamında tüneller ışıklandırıldı, kolay ulaşım için ahşap yürüme yolları ile seyir keyfi yaşatılması amacıyla teraslar inşa edildi. Karadeniz'e dökülen derenin etrafında yeşilin tonlarının yer aldığı alandaki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, misafirlerin hem güvenli hem de daha güzel tatil yapabilmeleri için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kocaali Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan "Maden Deresi Eko Turizm Projesi"nin geçen yıl hayata geçirilmeye başlandığını anlattı.

Projenin yüzde 80 oranında tamamlandığını bildiren Yüzücü, "Çalışmalar kapsamında ilk olarak tünellerin içindeki eski su boru saatleri çıkarıldıktan sonra şelaleye kadar uzanan patika yolda 1400 metre çelik hat ve 8 terasın imalatı tamamlandı. Sadece ahşap kaplamaları kaldı. Ona da başlanıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde ekim ayında projeyi bütün aşamalarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yüzücü, projenin sonuçlanmasıyla ülkenin adeta cennet köşelerinden biri olan Maden Deresi'nin, ilçenin, Sakarya'nın ve ülkenin önemli doğa turizm merkezlerinden biri olacağını dile getirdi.