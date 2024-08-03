Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya'da yürüyüş düzenlendi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'ın uğradığı suikast nedeniyle "Gazze'nin sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" adlı yürüyüş için Adapazarı ilçesindeki Salko Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Doç.Dr. Yaşar Kahraman, Heniyye'nin emaneti olan Kudüs mücadelesine ortak olunması gerektiğini ve Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Heniyye'nin Kudüs’ü miras olarak bıraktığını, azgınlaşan Siyonist terör çetesine karşı daha etkili kararlar alınması gerektiğini ifade eden Kahraman, "Bu Siyonist çetenin devlet olarak tanımlama kararını istemiyoruz. Onun devlet olma vasfını yitirdiğini düşünüyoruz. Onun devlet olarak varlığını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.