Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı

Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 7 ayında 3 milyar 655 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde ülke ihracatına yüzde 2,8 katkı sağlayan Sakarya, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 3 milyar 202 milyon 373 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 7 ayında yüzde 14,2 artışla dış satımını 3 milyar 655 milyon 928 bin dolara çıkarmayı başardı.

Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan sektör ise otomotiv oldu. Bu alanda 3 milyar 230 milyon 907 bin dolar dış satışa imza atılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4'lük artış sağlandı.

Toplamda 144 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleşirken, en fazla dış satış yapılan ikinci sektör 81 milyon 279 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

Bu sektörleri 56 milyon 914 bin dolarla çelik, 51 milyon 911 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 47 milyon 395 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 46 milyon 775 bin dolarla makine ve aksamları izledi.