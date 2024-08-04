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        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı

        Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 7 ayında 3 milyar 655 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:52
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        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
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        Türkiye'nin önemli otomotiv ihracatçısı illerinden Sakarya, yılın 7 ayında 3 milyar 655 milyon 928 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde ülke ihracatına yüzde 2,8 katkı sağlayan Sakarya, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

        Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 3 milyar 202 milyon 373 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yılın 7 ayında yüzde 14,2 artışla dış satımını 3 milyar 655 milyon 928 bin dolara çıkarmayı başardı.

        Söz konusu dönemde en çok ihracat yapılan sektör ise otomotiv oldu. Bu alanda 3 milyar 230 milyon 907 bin dolar dış satışa imza atılırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4'lük artış sağlandı.

        Toplamda 144 ülke ve 11 serbest bölgeye ihracat gerçekleşirken, en fazla dış satış yapılan ikinci sektör 81 milyon 279 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu.

        Bu sektörleri 56 milyon 914 bin dolarla çelik, 51 milyon 911 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 47 milyon 395 bin dolarla iklimlendirme sanayi, 46 milyon 775 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

        Söz konusu sektörler arasında yılın 7 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 65,5 ile çelik olarak kayıtlara geçti.

        Ocak-temmuz döneminde kentten en fazla ihracat 546 milyon 83 bin dolarla Fransa'ya yapıldı. Bu ülkeyi 477 milyon 998 bin dolarla Birleşik Krallık, 407 milyon 498 bin dolarla Polonya, 391 milyon 661 bin dolarla İspanya ve 309 milyon 887 bin dolarla İtalya takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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