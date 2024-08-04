Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasının (SATSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Odadan yapılan açıklamaya göre, Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Salonu'nda Erdem Ercan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

        Toplantıda enflasyon, istihdam ihtiyacı, kentsel dönüşüm, yerli yazılımın önemi, tarım ve hayvancılık sektörü ile bürokrasinin işleyişi gibi gündem maddeleri değerlendirildi.

        Meslek komiteleri, gündem maddelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        Esra Yıldız Kahraman yarı finalde!
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Kuzey Kore lideri Kim'den Güney'e tepki!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Babasından öğrendiği geleneği sürdürüyor: "Keşke bizim mahallede otursa"
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        Vatandaşlar akın etti: Akdeniz'i aratmadı
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı
        Barışmak için buluşan akrabalar kavga etti: 1 ölü, 6 yaralı
        Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıy...
        Osmanlı mirası Maden Deresi'ni turizme kazandıracak projede sona yaklaşılıy...
        Sakarya'da aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Sakarya'da aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı yeniden kiraladı
        Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı yeniden kiraladı