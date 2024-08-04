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        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak

        Sakarya'da raylı sistem gelinceye kadar metrobüslerin şehir içi ulaşımda kullanılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:17
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        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
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        Sakarya'da raylı sistem gelinceye kadar metrobüslerin şehir içi ulaşımda kullanılacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TV264 canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, geleceğe yönelik planladıkları projeleri anlattı.

        Trafik yoğunluğunun eski Adapazarı ve Serdivan ile Yenikent bölgesi akslarında oluştuğuna dikkati çeken Alemdar, "Şehir Hastanesi'ni Yenikent yolunu yormadan farklı bir aksla şehir merkezine taşıyacağız. 23 yeni otobüs alımı yaptık. Otobüslerimizi yetersiz kalınan, en çok ihtiyacın olduğu hatlarda kullanacağız." ifadelerini kullandı.

        Alemdar, raylı sistem gelinceye kadar metrobüsleri şehre getireceklerini belirterek, "Metrobüslerimizi çalıştırabilmeye uygun olan güzergahlarda kullanacağız. İlk etapta sayıları 10'a kadar çıkabilir. Bu da Yeniket'ten üniversiteye ve Millet Bahçesi'ne kadar uygun. Derdimiz, yolcuyu şehir merkezinin en yakın noktalarına taşımak." bilgisini paylaştı.

        - "Kentsel dönüşüm artık kaçınılmazdır"

        Alemdar, kentsel dönüşümün en acil ihtiyaçları olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

        "Kentsel dönüşüm artık kaçınılmazdır. Bu şehirde dönüşüm yapılması için ciddi çalışmalar oldu. Sadece belediyelerin bu fikri ortaya koyması yetmiyor. Taşın altına elimi, bu işe bütün ömrümü koymaya varım, hazırım. Bu milletin yarınları için yapacağımız kentsel dönüşüme destek verin. Acil, orta ve uzun vade planlarımızı yapıyoruz. İnanıyorum ve yapacağız inşallah. Yeni dönüşüm yasasıyla belediyelerimiz bu konuda daha güçlü. Arkadaşlarımız çalışıyor, kapı kapı geziyor. Yakın zamanda nereden dönüşüme başlayacağımızı açıklayacağız. Sürekli gündemde tutmak istiyoruz, bir çalışmayla deprem bilincini oluşturmak, deprem gelmeden önlem almak için çalışıyoruz."

        Sapanca Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalardan da bahseden Alemdar, bütün canlılar için olmazsa olmaz olan gölün debisinin kuraklıkla beraber düştüğüne vurgu yaptı.

        Su kullanımının ve tahsisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini aktaran Alemdar, "Gölün havzasını küçülten sazlıklar var. Bakanımızla görüştük. O da hassas. Tek hayalimiz, dört bir yanını yürüyerek gezebileceğimiz bir Sapanca Gölü'dür. Arıtma tesislerinde arıtacağımız evsel atık suyu, itfaiye, bahçe, park, meydan temizliğinde kullanacağız. Su hayattır. Suyu bilinçli kullanmak elzemdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Alemdar, yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yazlık Kavşağı uygulama projesi ve Adapazarı Kültür Merkezi'ne yönelik çalışmalardan da bahsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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