Sakarya'dan kısa kısa

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresini (SASKİ) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan'ın da bulunduğu görüşmede Sakarya'nın geleceğine hizmet edecek güçlü altyapı çalışmaları ve şehrin su kaynaklarının korunması ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, belediyecilik anlayışlarında birlik, gayret ve sadece vatandaşa hizmet olduğunu belirterek, "Sakarya için hep birlikte çalışıyoruz. Sakarya geleceğin örnek şehri olsun diye ortak akılla ilerliyoruz. Kısa sürede yaptığımız hizmetlerin yanı sıra şehrimiz için çok önemli yatırımların sözünü aldık. Sakarya'da vatandaşlarımızla iç içe çalışırken biliyoruz ki, her zaman Ankara'da bizi destekleyen birileri var. Ankara'da bizi destekleyenler, projelerimize yakın ilgi gösterenler Sakarya'nın her geçen gün daha ileri gitmesini istiyor. İşte bizi biz yapan bu ortak düşünce." ifadelerini kullandı.

Alemdar, projelere verdiği destek için Ali İhsan Yavuz'a teşekkür etti. - Genç Atölye'de eğitimler sona erdi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler tamamlandı. Yerinde tarih, doğa tutkunları, geleneksel sanatlar ve sinema atölyesi derslerinde alanında uzman isimler tarafından 4 hafta boyunca gençlere teorik ve pratik eğitimler verildi. Atölyenin son dersinde sinema yazarı Enver Gülşen, "Özgürlük Sorumluluk ve Sinema" konularında söyleşi gerçekleştirdi.