Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da vatandaşlar trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda bilgilendirildi

        Sakarya'da denetim yapan jandarma ekipleri, trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da vatandaşlar trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da denetim yapan jandarma ekipleri, trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş ve motor timleri, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve orman yangınları için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı.

        "Ekrana değil, yola dikkat" parolasıyla trafik kazalarının azaltılması için sürücülerden daha duyarlı olup hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, hatalı şerit değiştirmemelerini, alkollü araç kullanmamalarını isteyen ekipler, kural ihlali yapanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Piknik için mesire alanına gelenleri ormanlık alandaki taş mangallar içinde ateş yakmaları ve alevlerin söndüğünden emin olmadan alandan ayrılmamaları konusunda uyaran ekipler, yangına sebebiyet verebilecek plastik, cam ve izmarit gibi malzemelerin atılmamasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada
        Kabine Toplantısı bugün! Instagram, Haniye suikastı ve ekonomi masada

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Sakarya'da Hamas lideri Heniyye için yürüyüş düzenlendi