Sakarya'da vatandaşlar trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda bilgilendirildi

Sakarya'da denetim yapan jandarma ekipleri, trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik, asayiş ve motor timleri, Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı'nda trafik güvenliğinin artırılması ve orman yangınları için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yaptı.

"Ekrana değil, yola dikkat" parolasıyla trafik kazalarının azaltılması için sürücülerden daha duyarlı olup hız limitlerine uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, hatalı şerit değiştirmemelerini, alkollü araç kullanmamalarını isteyen ekipler, kural ihlali yapanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini kaydetti.