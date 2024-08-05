Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullanan 6 tekne sahibine idari para cezası
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki Sapanca Gölü ve kıyılarında 1 Nisan'dan bu yana 33 önleyici kolluk devriyesi icra etti.
Denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.
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