Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullanan 6 tekne sahibine idari para cezası

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 05.08.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sapanca Gölü'nde fosil yakıt kullanan 6 tekne sahibine idari para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yasağa rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişiye toplam 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Serdivan İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasındaki Sapanca Gölü ve kıyılarında 1 Nisan'dan bu yana 33 önleyici kolluk devriyesi icra etti.

        Denetimlerde her türlü uyarıya rağmen gölde fosil yakıtlı tekne kullanan 6 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından araç başına 17 bin 661 lira olmak üzere 6 tekne sahibine 105 bin 966 lira idari ceza uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Bangladeş Başbakanı istifa etti
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da vatandaşlar trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda bilgi...
        Sakarya'da vatandaşlar trafik güvenliği ve orman yangınları konusunda bilgi...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
        Ferizli Kaymakamı Balcı, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceledi
        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        Sakarya'da metrobüsle ulaşım başlatılacak
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        SATSO temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı
        Sakarya'nın ocak-temmuz ihracatı 3,6 milyar doları aştı