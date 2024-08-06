Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Şüphelinin gözaltına alındığı ve adli sürecin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu şüphelinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerinin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Sakarya'da yabancı uyruklu şüpheli, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

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