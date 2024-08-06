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        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

        Sakarya'da yabancı uyruklu şüpheli, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:04
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        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı
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        Sakarya'da yabancı uyruklu şüpheli, bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu şüphelinin bir kadına yönelik taciz iddiası üzerine kolluk birimlerinin derhal harekete geçtiği belirtildi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı ve adli sürecin başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Konu Valiliğimizce titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricindekilere itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, olayı öğrenen vatandaşlar kaçmaya çalışan şüphelinin yakalandığı Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki binanın önünde toplanarak tepki gösterdi.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerinin şüpheliyi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırarak emniyete götürmesinin ardından vatandaşlar dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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