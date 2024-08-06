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        Sakarya temmuz ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 51,7 artırdı

        Temmuz ayı ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 artırmayı başaran Sakarya, 678 milyon 659 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:48
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        Sakarya temmuz ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 51,7 artırdı
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        Temmuz ayı ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 artırmayı başaran Sakarya, 678 milyon 659 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Sakarya, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik artışla 678,6 milyon dolarlık ihracat yaparak en çok dış satıma imza atan 7. il oldu.

        Sakarya iş dünyasının 7 aylık kümülatif ihracatı da 2023'e kıyasla yüzde 14 artarak 3,6 milyar doları geçti.

        Temmuz ayında Sakarya ihracatında sırasıyla otomotiv endüstrisi, iklimlendirme sanayi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları ile çelik sektörleri başı çekti. Kentin lokomotif sektörü otomotiv, dış satımın yaklaşık yüzde 89'unu tek başına karşıladı.

        Sakarya'dan temmuzda serbest bölgeler dahil dünyanın 115 noktasına ihracat gerçekleştirildi. İhracatta başı çeken ilk 5 ülke sırasıyla Polonya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya oldu.

        Sakarya iş dünyası, geçen yılın aynı dönemine göre 26 sektörün 18'inde, aynı zamanda 63 ülkeye ihracatta artış kaydetti.

        - "Üreticilerimiz gerçekten büyük gayret içinde fedakarlık gösteriyor"

        SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracatta başarılı bir ayı geride bıraktıklarını, ülke ve birçok ilde dolar bazında ya da yüzdesel olarak yükseliş söz konusu olduğunu belirtti.

        Bu tabloda ihracatçıların ve iş dünyasının büyük çabası olduğunu vurgulayan Altuğ, "Üreticilerimiz gerçekten büyük gayret içinde fedakarlık gösteriyor. Küresel alanda Türk iş dünyası için artık rekabet sürdürülebilir konumda değil. İhracatçımız diğer ülkelerdeki koşullardan çok daha zor bir koşulda rekabet ederek ihracatını artırma başarısı gösteriyorsa, bu takdir edilecek bir performanstır." ifadelerini kullandı.

        Özel sektörün yaşadığı sıkıntılardan da bahseden Altuğ, yoğun rekabet döneminde ihracatçılara nefes aldıracak adımların atılması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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