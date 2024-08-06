Sakarya temmuz ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 51,7 artırdı

Temmuz ayı ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7 artırmayı başaran Sakarya, 678 milyon 659 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasından (SATSO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Sakarya, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,7'lik artışla 678,6 milyon dolarlık ihracat yaparak en çok dış satıma imza atan 7. il oldu.

Sakarya iş dünyasının 7 aylık kümülatif ihracatı da 2023'e kıyasla yüzde 14 artarak 3,6 milyar doları geçti.

- "Üreticilerimiz gerçekten büyük gayret içinde fedakarlık gösteriyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracatta başarılı bir ayı geride bıraktıklarını, ülke ve birçok ilde dolar bazında ya da yüzdesel olarak yükseliş söz konusu olduğunu belirtti.

Bu tabloda ihracatçıların ve iş dünyasının büyük çabası olduğunu vurgulayan Altuğ, "Üreticilerimiz gerçekten büyük gayret içinde fedakarlık gösteriyor. Küresel alanda Türk iş dünyası için artık rekabet sürdürülebilir konumda değil. İhracatçımız diğer ülkelerdeki koşullardan çok daha zor bir koşulda rekabet ederek ihracatını artırma başarısı gösteriyorsa, bu takdir edilecek bir performanstır." ifadelerini kullandı.