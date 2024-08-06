Sakarya'da uzun namlulu makineli tüfek satmaya çalışan zanlı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sapanca'da R.K'nin (25) evinde yasak olan uzun namlulu tam otomatik silah bulundurduğu ve satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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