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        Sakarya'da çamaşır makinesini boşaltırken elektrik akımına kapılan kadın öldü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, çamaşır makinesini boşalttığı sırada kaçak elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:20
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        Sakarya'da çamaşır makinesini boşaltırken elektrik akımına kapılan kadın öldü
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        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, çamaşır makinesini boşalttığı sırada kaçak elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Arifağa Mahallesi'nde çamaşır makinesindeki ıslak çamaşırları boşaltan Saime Topçu, bu sırada kaçak elektrik akımına kapıldı.

        Annesinin yere düştüğünü gören kızı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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