Sakarya'da çamaşır makinesini boşaltırken elektrik akımına kapılan kadın öldü

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Arifağa Mahallesi'nde çamaşır makinesindeki ıslak çamaşırları boşaltan Saime Topçu, bu sırada kaçak elektrik akımına kapıldı.

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