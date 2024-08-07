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        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:26
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        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
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        Sakarya'da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynarca ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki bir binada polislerce gözaltına alınan yabancı uyruklu R.A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen R.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynarca ilçesinde önceki gün, bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, olayı öğrenen vatandaşlardan kaçarak Merkez Mahallesi Şehit Fahrettin Azak Caddesi'ndeki bir binaya saklanmıştı.

        Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliyi zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırarak gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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