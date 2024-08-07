Sakarya'da askeri kışladaki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile askeriyeye ait itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri, iş makineleri ve askeri personel sevk edildi.

İlçede bulunan 46. Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kışla yakınındaki ağaçlık alana yayıldı.

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