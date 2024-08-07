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        Serdivan'da minikler Çocuk Bahçesi atölyelerinde eğlenirken öğreniyor

        Serdivan Çocuk Bahçesi'nde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:48
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        Serdivan'da minikler Çocuk Bahçesi atölyelerinde eğlenirken öğreniyor
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        Serdivan Çocuk Bahçesi'nde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşiyor.

        Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Bahçesi atölyeleri, her hafta yenilenen içerikleriyle devam ediyor.

        Çocukların duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme imkanı bulduğu atölye çalışmaları, miniklerden büyük ilgi görüyor.

        Etkinlikler kapsamında hareket-beceri alıştırmaları ile geleneksel sokak oyunları da gerçekleştirilecek.

        Sınırlı sayıda kontenjanla 3-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenen atölye etkinlikleri, 7 Eylül'de sona erecek.

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