Serdivan'da minikler Çocuk Bahçesi atölyelerinde eğlenirken öğreniyor

Etkinlikler kapsamında hareket-beceri alıştırmaları ile geleneksel sokak oyunları da gerçekleştirilecek.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Bahçesi atölyeleri, her hafta yenilenen içerikleriyle devam ediyor.

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