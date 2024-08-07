Sakarya'da motosikletlere özel park alanları yapılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesince motosikletlere özel park alanları yapılması için çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşımda güvenliğin, konforun artırılması için her gün yeni uygulamalar üretiliyor.

Şehirde motosiklet kullanımının artması nedeniyle oluşan park sorununun ortadan kaldırılması için çalışma başlatan ekipler, özel park alanları hazırlıyor.

Dubalarla kapatılan bu alanlara otomobiller park edemeyecek ve Sakarya'da yaşayan motosiklet kullanıcıları artık sokaklarda çok daha rahat park yapabilecek.