CHP heyetinden Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal, 26. Dönem İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Parti Meclisi Üyeleri Ecevit Keleş ve Hikmet Erbilgin ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri Seda Adıyaman Keleş ve Kamil Yavuz da hazır bulundu.

Ziyarette konuşan SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın sosyoekonomik anlamda ülkenin önemli lokomotif kentlerinden biri olduğunu, gelişimi ilerledikçe barındırdığı potansiyel ve avantajlarının da her anlamda arttığını ifade etti.

Kentin her zaman siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda ülkenin belirleyici kentlerinden biri olmayı başardığını aktaran Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün baktığımızda bulunduğu jeostratejik konumu, tarımsal gücü, üretimdeki başarısı, turizm destinasyonları ile özel şehirlerden biri olmuştur. Bir yandan bu kıymetli değerlerini koruyup diğer yandan dünyadaki değişimin de önemli parçası olarak ilerlemeyi hedefleyen bir iliz. Kendine özgü hassasiyetleri, dengeleri, öncelikleri, kültür mozaiği de Sakarya'ya farklı ve güçlü bir görünüm sunuyor. Bizler bu kolektif değerleri iyi değerlendirerek hep birlikte daha iyi bir Sakarya için hizmet etmeliyiz. Şehrin tüm erklerinin ortak paydası ve derdi her zaman Sakarya olmalı, oluyor da. Katkı verebileceğimiz her konuda siyasilerimize destek olmaya hazırız. Her zaman bunu dile getiriyoruz."